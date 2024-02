Palermo, scontro auto-moto: un morto e un ferito grave

Incidente mortale avvenuto a Palermo, precisamente in in via Monfenera, all’incrocio con via Giuseppe Basile. Secondo quanto riporta Quotidianodipalermo.it un uomo di 34 anni ha perso la vita: era in sella ad una moto Verve 125 guidata da una altro giovane di 24 anni il quale è rimasto gravemente ferito e si trova adesso al Civico di Palermo. L’infortunistica stradale della polizia municipale ha effettuato i rilievi per stabilire le dinamiche dell’incidente: lo scontro con tra il mezzo a due ruote e l’auto (una Volkswagen Polo) è avvenuto intorno alle 11.25.

