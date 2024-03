Palermo, scontri per le vampe di San Giuseppe: diciotto denunciati

Sono arrivate le conseguenze degli scontri verificatisi la scorsa settimana, ovvero quelli scoppiati per le “vampe” di San Giuseppe in città.

Come si legge su “IlSicilia.it” gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato 18 persone di cui 14 minorenni per gli scontri che si sono verificati a marzo nei giorni delle vampe di San Giuseppe in piazza Sant’Anna al Capo, alla Kalsa e Ballarò e all’Albergheria.

Sono accusati di danneggiamento aggravato, getto pericoloso di cose, incendio, resistenza, accensione di fuochi pirotecnici, accensione di bombe carta e petardi. Complessivamente sono state identificate 25 persone.