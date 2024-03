Costretta a dire basta: l’ex del tennista non aveva altra scelta | La rivelazione è da brividi

Un retroscena da brividi sulla fine della storia tra la donna e il noto tennista italiano, che si sono lasciati per una motivazione a dir poco incredibile.

Essere un personaggio famoso porta molto spesso a non godere di una grande privacy, anche dal punto di vista della vita sentimentale, che spesso rischia di finire sulle prime pagine dei gossip.

Non fanno eccezione in situazioni del genere i tennisti, che una volta saliti alla ribalta perdono del tutto il loro privato.

Lo sa bene uno di questi, il quale di recente ha dovuto ascoltare pubblicamente le parole della sua ex riguardanti proprio la fine della loro storia d’amore, che ha rivelato le motivazioni del distaccamento lasciando tutti a bocca aperta.

Ecco perché è finita la storia d’amore del forte tennista

Nei giorni scorsi la nota modella e conduttrice italiana Melissa Satta è stata ospite negli studi di Verissimo, dove ha parlato della fine della sua storia con il famoso tennista Matteo Berrettini, durata poco più di un anno e terminata lo scorso febbraio.

La showgirl ha svelato in parte perché la relazione tra i due si è conclusa, affermando poi che lei e lo sportivo sono rimasti in buoni rapporti, elogiando il suo lavoro e anche la sua famiglia.

La confessione di Melissa Satta

”Mi hanno accusata di aver fatto finire la sua carriera, hanno usato parole violente, ora non voglio essere volgare… Siamo entrambi personaggi pubblici ed è normale che se ne parli. Per tanti mesi sono stata in silenzio, ho le spalle larghe ma ora basta. Siamo sempre noi donne a doverci sentire in colpa ma dietro grandi uomini ci sono sempre grandi donne. Lo dico perché anche mia madre si è sacrificata per la carriera e la famiglia”.

”Quando mi dicevano che portavo sfortuna pensavo che c’erano cose peggiori, non mi piace fare la vittima e cerco di alleggerire sempre gli altri caricandomi io i problemi. Però ad un certo punto ho dovuto dire basta, mio figlio non può leggere queste cose, erano solo due ragazzi giovani che stavano vivendo una storia. Una relazione non dovrebbe rovinare la carriera ma portare solo cose belle. Ne parlavo poco in casa, alla fine me la sono gestita come sempre. La pressione mediatica non ha di certo aiutato a vivere le cose con leggerezza”.