Morte Raciti, Speziale in tv: «Ucciso da una manovra sbagliata di un suo collega»

Intervenuto nel corso del docufilm “Gioco Sporco – I Misteri dello Sport” Antonino Speziale accusato dell’omicidio di Filippo Raciti in occasione del derby Catania-Palermo il 2 febbraio del 2007, ha dichiarato le seguenti parole:

«Per quasi tutto il mondo io sono l’assassino dell’ispettore Raciti. Mi è cambiata la vita, mi hanno fatto pagare un omicidio che non ho commesso. Ma sono sereno con la mia coscienza, non ho ucciso Raciti e ho pagato tutta la mia pena fino all’ultimo giorno».

«Mi piaceva fare scontri. Non ho mai nascosto che il mondo ultras mi è sempre piaciuto, ne ho sempre fatto parte e ne faccio parte tutt’ora – ha aggiunto – Uno dei miei sogni più grandi è svergognare l’Italia e far capire l’errore giudiziario che è stato commesso e far capire che non stato io a uccidere Raciti ma bensì una manovra sbagliata di un suo collega».