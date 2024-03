Palermo: cambia il limite di velocità in un tratto di Viale Regione

Cambia il limite di velocità su un tratto della carreggiata laterale di viale Regione Siciliana Nord Ovest.

Lo prevede l’ordinanza numero 372 del 26 marzo, che istituisce il limite di 30 km/h. Verranno anche installati i rallentatori di velocità a effetto acustico e ottico.

Il tratto di strada nel quale cambierà il limite è dall’altezza di via Ignazio Gioè, in direzione ospedale Cervello. L’ordinanza entrerà in vigore dopo che l’Amat installerà i cartelloni stradali per avvisare gli automobilisti.