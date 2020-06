Incredibile quanto successo a in uno stabilimento balneare a Romagnolo, dove una bambina di 4 anni e sua zia di 35 sono state investite da una carica elettrica. Secondo quanto riporta “Gds.it” fortunatamente la bambina ha riportato solo lievi ferite, mentre la zia purtroppo ha avuto la peggio ed è in coma all’Ospedale Buccheri La Ferla. Intanto la Procura ha aperto un’inchiesta per lesioni colpose ai danni del lido balneari, ed è stato disposto il sequestro.