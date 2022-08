Dario Saric da oggi sarà un nuovo giocatore del Palermo. Intanto, il centrocampista, attraverso i propri profili social ha salutato l’Ascoli con il seguente messaggio:

“2 anni pieni di emozioni intense. Un viaggio che rimarrà con me per sempre. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto e accompagnato in questa avventura. Sono grato di essere stato parte della storia di Ascoli”