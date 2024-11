Palermo-Sampdoria, Silvestri: «Prestazione importante contro una squadra di qualità»

La Sampdoria ha ottenuto un punto in trasferta contro il Palermo in un incontro combattuto, che ha visto la squadra esprimersi su diversi aspetti del gioco. In mixed-zone, il portiere Marco Silvestri ha condiviso le sue riflessioni sul match di Serie BKT, mettendo in luce l’atteggiamento positivo e la determinazione della squadra.

SUL PALERMO: «Abbiamo fatto una prestazione importante dal punto di vista dell’atteggiamento, della personalità e della cattiveria, su quel punto di vista oggi abbiamo fatto bene. Poi potevamo fare meglio in altre situazioni ma c’è da dire che il Palermo è una squadra di qualità, è fisica e anche tecnica e quindi è difficile giocarci contro».

SUL MODULO: «Sul cambio di modulo? Ci sta perché, quello che fa la differenza, tutti devono saper fare vari ruoli nel calcio di oggi dove i moduli sono molto fluidi. Oggi il modulo è stato importante perché io da dietro vedevo una squadra messa bene in campo e pronta a ripartire quando c’è bisogno. La prestazione oggi c’è stata e dobbiamo continuare così. Oggi stavo bene, molto bene anzi. Stavo meglio nelle settimane scorse e sono molto contento perché io sono arrivato dopo un infortunio importante questa estate e il mister mi ha aiutato subito dandomi grandissima fiducia ma non ero al top. Io avevo una gran voglia di tornare in campo ma avevo bisogno di qualche settimana in più e oggi mi sentivo molto molto bene e se l’atteggiamento è questo i risultati arriveranno perché, come già detto, il Palermo ci ha attaccato ma noi abbiamo difeso da squadra vera e questo farà la differenza a lungo andare».