Palermo-Sampdoria, bomba carta lanciata nel settore ospiti. Federclubs: “Complimenti alla Questura palermitana!”

Il recente match di Serie B tra Palermo e Sampdoria è stato segnato da un episodio di violenza che ha quasi sfiorato la tragedia. Durante la partita, alcuni tifosi del Palermo hanno lanciato bombe carta nel settore riservato agli ospiti, colpendo e ferendo una tifosa della Sampdoria. L’evento ha scatenato una forte reazione da parte della Federclubs, l’associazione che rappresenta i club di tifosi.

Attraverso i suoi canali social, la Federclubs ha espresso una netta condanna dell’atto, definendolo “infame” e esprimendo “solo disgusto” per gli autori del gesto. Tuttavia, l’associazione ha anche diretto una frecciata sarcastica alla questura di Palermo per la gestione della sicurezza: “Ci sentiamo in dovere di complimentarci con la questura palermitana: la machiavellica limitazione dei posti disponibili nel settore ospiti ha in effetti risolto ogni rischio di incidenti. BRAVI!”

Inoltre, Federclubs ha inviato un messaggio di supporto a Barbara, la tifosa direttamente colpita dall’esplosione, dimostrando solidarietà e vicinanza in un momento così difficile. Questo gesto sottolinea l’importanza del sostegno comunitario nel calcio e rafforza il messaggio contro la violenza negli stadi.

Ecco quanto scritto da “Federclubs”:

“In merito alla tragedia sfiorata a Palermo a seguito del lancio di più bombe carta sui tifosi Sampdoriani presenti, ci sentiamo in dovere di complimentarci con la questura palermitana: la machiavellica limitazione dei posti disponibili nel settore ospiti ha in effetti risolto ogni rischio di incidenti. BRAVI! Un abbraccio da tutta la Federclubs a Barbara, la tifosa più direttamente coinvolta dall’esplosione. Per gli autori dell’infame gesto, solo disgusto”.