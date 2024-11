Serie B: Palermo-Sampdoria la gara con più spettatori della 14^ giornata

Il quattordicesimo turno di Serie B ha registrato numeri interessanti per quanto riguarda l’affluenza sugli spalti, mostrando una varietà di scenari nei diversi stadi coinvolti. Il dato sugli spettatori è stato fornito dalla Gazzetta dello Sport, evidenziando come alcuni stadi abbiano superato le aspettative, mentre altri sono rimasti al di sotto della media stagionale.

Il Barbera di Palermo si Conferma al Top

Il Renzo Barbera di Palermo continua a essere una delle arene più affollate della Serie B, con un totale di 21.425 spettatori per il match contro la Sampdoria. Questa partita si è distinta non solo per l’intensità sportiva ma anche per l’elevata partecipazione del pubblico, che ha dimostrato ancora una volta la grande passione dei tifosi rosanero.

Cesena Incanta con un Vero e Proprio Show

Allo stadio Manuzzi di Cesena, il pubblico ha risposto in massa alla chiamata, con 12.513 tifosi presenti per la gara contro la Reggiana. L’atmosfera festosa e l’entusiasmo del pubblico hanno trasformato l’evento in un vero e proprio tripudio, testimoniando la solidità del supporto locale al club.

Palermo-Sampdoria 21.425

Bari-Cittadella 14.109

Cesena-Reggiana 12.513

Cremonese-Frosinone 8.323

Catanzaro-Mantova 8.089

Sassuolo-Salernitana 7.282

Spezia-Sudtirol 6.881

Cosenza-Modena 5.301

Carrarese-Pisa 4.224

Juve Stabia-Brescia 3.882