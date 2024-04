Palermo-Sampdoria. Gli ex rosanero al Barbera, oggi inaugurazione del centro sportivo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’inaugurazione in programma oggi al Renzo Barbera del centro sportivo di Torretta.

Atmosfera amarcord al Renzo Barbera prima, durante e dopo il match contro la Sampdoria. Ospiti d’eccezione in tribuna, infatti, le «vecchie glorie» che la società rosanero ha invitato per l’evento che oggi caratterizzerà la giornata del Palermo che può definirsi assolutamente storica. Sorrentino, Pastore, Migliaccio, Amauri e tanti altri, infatti, saranno protagonisti di quello che è stato nominato «legends day», evento che oggi si svolgerà in viale del Fante in occasione dell’inaugurazione ufficiale del centro sportivo di Torretta.

A partire dalle 11, infatti, ci sarà il tanto atteso «taglio del nastro» della cada del Palermo e la presentazione al pubblico e ai media del Palermo City Football Academy. L’inaugurazione avverrà alla presenza del managment di Palermo e del City Football Group, con rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive che presenzieranno su invito della società rosanero. Accesso contingentato a Torretta, mentre i tifosi potranno essere presenti al Barbera per seguire la manifestazione in collegamento live da Torretta con dei maxischermi che proietteranno l’intero evento. In campo, appunto, sfileranno le «vecchie glorie» rosanero che ieri hanno assistito alla partita con la Samp e anche altre che arriveranno in giornata. Ad intrattenere i tifosi anche Salvo Ficarra e Roberto Lipari.