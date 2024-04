Primavera Palermo, blitz con la Ternana. Playoff ora a -4

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo e riporta le parole di Di Benedetto.

La Primavera si impone di misura in trasferta contro la Ternana. Un risultato per i rosa che archivia la pratica con gli umbri in questo campionato, con doppia vittoria sia all’andata che al ritorno. Un match deciso dal più giovane rosanero in campo, Marco Bevilacqua, che al 9’ della ripresa ha regalato alla sua squadra il gol vittoria e tre punti in classifica.

Classifica che vede il Palermo spostarsi dall’ottavo al settimo posto e a soli quattro punti dalla tanto ambita zona play-off. «Vittoria che arriva dopo una grande prestazione – dice Stefano Di Benedetto, tecnico rosanero – l’abbiamo preparata bene e preso pure due pali. Ha fatto gol il nostro bomber e questo è un altro segnale positivo. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo quest’anno».