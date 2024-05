Palermo-Ascoli: venduti 115 biglietti per il settore ospiti

Domenica 5 Maggio alle ore 15:00, allo stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie B. Il Palermo è reduce da due sconfitte consecutive, contro Reggiana e Spezia, ed è alla ricerca dei primi tre punti da quando Mignani è subentrato all’ex tecnico Corini.

Come riportato da picenotime.it, alle ore 15:30 di oggi, Venerdì 3 Aprile, sono 115 i sostenitori del Picchio che hanno acquistato il tagliando per il Settore Ospiti dell’impianto sicilani. Ci sarà tempo fino alle ore 19:00 di domani, Sabato 4 Maggio, per accaparrarsi il ticket d’ingresso.