In vista dell’apertura della finestra invernale del calciomercato il Palermo è alla ricerca di un rinforzo in attacco. Stando a quanto riferito da “Tuttoseried.com”, i rosanero avrebbero messo nel mirino Elia Bortoluz, attaccante classe ’97 in forza alla Pergolettese, e Diego Allegretti della Vibonese.