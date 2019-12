Ultimo giorno pieno di ritiro a Roma per il Brescia, reduce dall’amichevole vinta per 6-0 contro il Trastevere. A fine gara, il tecnico Eugenio Corini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole riportate da “Itasportpress.it”: «Mercato? Col presidente ho parlato e gli ho spiegato quali sono le caratteristiche di cui avrei bisogno per migliorare la nostra rosa, lui lavora in maniera assidua e troverà le soluzioni che riterrà più appropriate. Ma ho comunque la sensazione che non arriverà qualcuno a breve, ora siamo solo concentrati sul match con la Lazio. In uscita faremo le nostre valutazioni, è importante che chiunque resterà o arriverà abbia in testa l’obiettivo: tutti devono dare il 101% e rimanere sempre concentrati Balotelli mi piace nella posizione in cui gioca ora, partecipa di più al gioco di squadra ed è molto bravo anche a rifinire, non solo a concludere».