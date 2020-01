Si è appena concluso il match che ha visto affrontarsi il Palermo ed il Roccella, la partita è terminata con il risultato di 1-0. Di seguito le pagelle di Ilovepalermocalcio.com

PELAGOTTI: Il portiere rosanero non viene impegnato molto a parte un’azione nei primi venti minuti di gara dove si fa trovare pronto. Al momento del rigore degli ospiti non deve far nulla visto l’errore clamoroso dell’attaccante ospite. VOTO 6+

PERETTI: Schierato titolare vista l’emergenza in difesa, gioca la sua sufficiente partita dimostrandosi attento nelle azioni offensive degli avversari. VOTO 6

LANCINI: Anche lui, come il compagno di reparto appena citato, gioca una partita sufficiente tralasciando qualche azione in cui si dimostra particolarmente nervoso beccandosi anche il giallo. VOTO 6-

CRIVELLO: Il numero 24 rosanero gioca una buona gara dimostrandosi utile anche in fase di creazione del gioco. Qualche piccola sbavatura in alcuni interventi ma tutto sommato una buona prestazione. VOTO 6

LANGELLA: L’ex Bari gioca una partita di alti e bassi. Nella prima parte di gara si vede davvero poco, in corso d’opera cresce ma senza incidere. VOTO 5.5

KRAJA: Il numero 73 rosanero gioca una partita anonima non riuscendo mai a rendersi pericoloso. Esce per far spazio ad Ambro. VOTO 5.5

Dal 72′ AMBRO: VOTO SV

MARTIN: Il francese non gioca la sua miglior partita. Dà le giuste geometrie alla squadra ma di certo non offre la sua solita prestazione. VOTO 6-

MARTINELLI: Il capitano rosanero è costretto a giocare in un ruolo non suo, da esterno di centrocampo, non riesce ad incidere dimostrandosi molto ingenuo procurando il rigore avversario. VOTO 5

FELICI: Il classe 2001 si rende immediatamente pericoloso ad inizio gara guadagnandosi un’importante punizione. Risulta per tutta la durata della partita insieme a Floriano il più attivo in fase offensiva. VOTO 6.5

Dal 76′ SILIPO: Cera di creare qualche occasione con i pochi minuti concessogli. VOTO 6

FLORIANO: In occasione del suo esordio in casa, il numero 25 offre una prestazione ottima, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore fuori categoria, suo il gol decisivo dal dischetto. Esce stremato tra gli applausi del pubblico. VOTO 7

Dal 88′ MAURI: VOTO SV

RICCIARDO: Il numero 9 rosanero non ha recuperato dal fastidio accusato in settimana, Infatti, è costretto ad abbandonare il campo dopo soli dieci minuti. VOTO SV

Dal 11′ SFORZINI: Entra a freddo, fa a sportellate per tutta la gara con la difesa avversaria ma non ha vita facile. VOTO 5.5

Dal 90′ FICARROTTA: VOTO SV

PERGOLIZZI: Costretto a rivoluzionare la formazione titolare a causa delle assenze, dopo soli dieci minuti di gara fa uscire Ricciardo che non ha superato il fastidio accusato in settimana, per Sforzini. Nonostante l’emergenza, il Palermo gioca una buona partita. VOTO 6

ROCCELLA: 1 Scuffia (6), 5 Liviera (5.5), 6 Coluccio (6) (Dal 76′ Perkovic SV), 2 Mbaye (4.5); 3 Malerba (5.5), 8 Faiello (5), 4 Capellini (6-), 7 Kamara (6+) (Dal 85′ Sangarè SV); 10 Leveque (5.5), 11 Achik (6-) (Dal 59′ Pascuzzi SV), 9 Khoris (4.5). Allenatore Galati (5.5)