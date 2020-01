Si è concluso con il risultato di 1-0 Palermo-Roccella, sfida valida per la 20^ giornata del campionato 2019/20 di serie d, girone I. A decidere la sfida in favore dei rosanero è stato Floriano dal dischetto, per lui esordio con gol allo stadio “Renzo Barbera”. Palermo che consolida il primo posto in classifica e sale a quota 48 punti, mentre il Savoia va a 43 punti, fermato 0-0 in casa dal Marina di Ragusa. Di seguito la cronaca dell’incontro targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

Pronti, via: il Roccella batte il calcio d’inizio ed è subito corner per gli ospiti, Martin spazza. Il Palermo può ripartire e lo fa prima con Martinelli, oggi schierato esterno sinistro del centrocampo a quattro, poi con Felici che viene fermato fallosamente. Batte Martin, palla spazzata via dalla difesa ospite. Al 3′ i rosanero recuperano la palla che arriva sui piedi di Floriano che verticalizza per Ricciardo: l’attaccante carica il tiro ma viene murato dalla difesa del Roccella. Al 5′ Scuffia non trattiene un pallone facile, costringendo uno dei suoi compagni a regalare il corner al Palermo: nulla da fare sugli sviluppi dell’angolo battuto da Floriano, il portiere dei calabresi arriva prima di tutti. All’11’ primo cambio forzato per Pergolizzi: fuori Ricciardo per un infortunio alla coscia destra, dentro Sforzini. Al 19′ ripartenza del Roccella sulla fascia sinistra, parte il cross e Crivello manda in corner dalla parte opposta. Sugli sviluppi del calcio d’angolo i calabresi trovano il gol con un colpo di testa sul secondo palo, ma è fuorigioco. Ancora 0-0 il parziale. Al 23′ Palermo vicino al gol con Floriano che tenta di piazzarla con il piattone destro, palla fuori di poco alla destra di Scuffia. A servire dentro l’area il numero 25 rosanero era stato Langella. Al 26′ si mette di nuovo in mostra Floriano: cambio gioco di Felici per l’ex Bari che si accentra e forse perde un attimo di troppo prima di calciare a rete, blocca senza problemi l’estremo difensore dei calabresi. Al 28′ Pelagotti salva il risultato numero 11 del Roccella mandando il pallone in corner. Al 31′ Floriano subisce fallo al limite dell’area, conquistando un calcio di punizione: è lui stesso ad incaricarsi della battuta, il pallone colpisce la barriera. Al 33′ grandissima parata di Scuffia su un tiro a giro di Felici: palla in calcio d’angolo. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero, ma il primo tempo finisce 0-0.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa, non ci sono cambi. Al 48′ Langella trattiene fallosamente un avversario e viene ammonito. Sugli sviluppi del calcio di punizione il Roccella conquista un corner: batte Achik Ismail, ilk pallone attraversa tutta l’area e viene allontanato dai giocatori rosanero. Al 50′ ci prova gol Palermo con Sforzini servito al centro dell’area, l’attaccante del Palermo riceve palla spalle alla porta e prova a girarsi ma viene fermato. Nel frattempo Pergolizzi prepara il primo cambio della ripresa, pronto ad entrare Ambro. Al minuto 53 anche Lancini finisce sul taccuino dell’arbitro, giallo per proteste. Al 56′ azione mano rata dei rosanero, alla fine il pallone arriva sui piedi di Langella che cerca il terzo gol consecutivo ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Al 53′ il Roccella riparte in contropiede, sono 3 giocatori calabresi contro due del Palermo ma Crivello recupera e interrompe l’azione. Al 65′ calcio di rigore dubbio assegnato al Palermo per un fallo subito da Floriano: batte dagli 11 metri lo stesso numero 25 che non sbaglia e fa 1-0 al 67′. Al 71′ altro calcio di rigore, questa volta per il Roccella. Ad atterrare Faiello in area è Martinelli, punito con il giallo. Dal dischetto va a calciare Khoris ma manda il pallone alle stelle. Palermo-Roccella ancora 1-0. Al 73′ dentro Ambro per Kraja. Tre minuti dopo dentro anche Silipo, fuori Felici. Al 77′ resta in dieci il Roccella, espulso Ibrahime per doppia ammonizione dopo un fallo al limite dell’area su Sforzini. Batte Ficarrotta, palla in mezzo per la testa di Sforzini che non riesce a centrare la porta. All’88’ l’autore del gol del Palermo lascia il campo per Mauri. Sono 5 i minuti di recupero. Non succede più nulla: Palermo batte Roccella 1-0.

IL TABELLINO

PALERMO (3-4-3): 1 Pelagotti; 54 Peretti, 19 Lancini, 24 Crivello; 33 Langella, 8 Martin, 73 Kraja (73′ Ambro), 6 Martinelli; 75 Felici (76′ Silipo), 9 Ricciardo (11′ Sforzini, 90′ Ficarrotta), 25 Floriano (88′ Mauri). A disposizione: 22 Fallani, 4 Accardi, 10 Rizzo Pinna, 15 Marong. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ROCCELLA: 1 Scuffia (cap.), 2 Ibrahime, 3 Malerba, 4 Capellini, 5 Liviera Zugiani, 6 Coluccio (76′ Perkovic), 7 Kamara (85′ Sangare), 8 Faiello, 9 Khoris, 10 Leveque, 11 Achik Ismail (59′ Pascuzzi). A disposizione: 12 Margherito, 13 Gioia, 15 Riitano, 16 Suraci, 17 Amato, 19 Pietanesi. Allenatore: Francesco Galati.

ARBITRO: Nicolae Sfira di Pordenone (De Nardi-D’Ascanio)

MARCATORI: 67′ Floriano (R)

NOTE: ammoniti Liviera Zugiani, Peretti, Langella, Lancini, Martinelli; espulso Ibrahime