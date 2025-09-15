Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: Inzaghi prepara la sfida col Bari

Settembre 15, 2025

È ripresa questa mattina al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo di Filippo Inzaghi, atteso sabato dalla sfida casalinga contro il Bari.

Come comunicato dal club rosanero, i calciatori impegnati ieri nella vittoria contro il Südtirol hanno svolto una seduta di scarico. Il resto del gruppo, dopo un riscaldamento iniziale, ha eseguito un esercizio di posizione 3 contro 3 con due jolly.

La sessione si è conclusa con small sided games 4 contro 4, alternate a un lavoro aerobico specifico.

