L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla posizione di Leandro Rinaudo.

Se formalmente è il ds “ad interim” del Palermo, nel ritiro di Manchester si nota solo la sua presenza fissa, ma anche il suo rapporto continuo e costante con gli uomini del City Football Group. Un’investitura al ruolo di direttore sportivo a tempo pieno. Ma se per firme e ufficialità se ne riparlerà al rientro in Sicilia, il suo impegno al seguito della squadra sta raccogliendo consensi anche dalle alte sfere della holding che controlla i rosanero. Lo dimostra la chiacchierata con Marwood al campo di allenamento, con Zavagno sempre al suo fianco che potrebbe pure a questo punto essere confermato nel gruppo di lavoro dell’area tecnica del Palermo per il futuro immediato.