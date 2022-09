L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo in ritiro a Manchester e le parole di Corini.

Una stretta di mano con Soriano, uno scambio di battute con Marwood e la conferma di quel che già aveva provato, da remoto, un mese e mezzo fa. Corini ha la fiducia dell’ambiente City, che ha vagliato il suo profilo con parecchia attenzione prima di affidargli la panchina del Palermo.

Una scelta ponderata, basata su un progetto a medio ter-mine per consolidare la realtà rosanero in questa e nelle prossime stagioni: «La presenza di Soriano al campo mi ha fatto veramente piacere. Questo certifica quanto il City Group tenga al Palermo ed è una garanzia per i tifosi. Abbiamo parlato delle aspettative, del momento squadra. Una cosa molto veloce, ma era più che altro un benvenuto da parte sua. Noi ringraziamo il City Group per questa splendida opportunità. Abbiamo la possibilità di lavorare bene in dei campi straordinari e cerchiamo di sfruttarla per portare avanti questa percorso e conoscerci meglio».