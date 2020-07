Il consiglio comunale di Palermo ha una responsabilità importante: approvare la nuova convenzione e permettere al Palermo di giocare nello stadio cittadino, a condizioni ovviamente accettabili. la sensazione è che da parte di tutti i gruppi ci sia la volontà di fare il possibile, anche se risolvere il problema non è affatto semplice. Di seguito le dichiarazioni del Consigliere Ugo Forello: “Faremo delle verifiche relativamente a quanto segnalato dal Collegio dei Revisori. Relativamente al canone della stagione conclusa, ci sono due nodi importanti da sciogliere. Il primo riguarda la presenza del bando dell’art.4. Il Palermo ha sottoscritto quell’accordo e, di conseguenza, lo conosce bene. Se oggi queste condizioni vengono ritenute troppo onerose, questo è un altro discorso. Ma le firme sono state messe. Si può lavorare sul decurtare dall’importo i lavori effettuati sullo stadio. Il secondo punto riguarda la pubblicità, per la quale il Collegio sostiene che il Palermo non avesse titolo ad esercitarla. Sulla convenzione odierna, certamente dovremmo cercare un accordo nel rispetto della normativa e dei parametri vigenti. Noi faremo la nostra parte”.