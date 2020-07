Il consiglio comunale del capoluogo siciliano ha una responsabilità importante: approvare la nuova convenzione e permettere al Palermo di giocare nello stadio cittadino, a condizioni ovviamente accettabili. la sensazione è che da parte di tutti i gruppi ci sia la volontà di fare il possibile, anche se risolvere il problema non è affatto semplice. Due i nodi ancora da sciogliere: canone e pubblicità. Di seguito le parole del Consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli (+Europa): “Non ho nulla in contrario a stabilire condizioni più vantaggiose per la società. Ma il quadro normativo deve essere uguale sia per il Palermo che per il normale cittadino. Come opposizione, puntiamo ad agevolare il lavoro in aula e a proporre di defalcare i lavori e la manutenzione dal canone annuale dell’impianto. Sull’idea di una scuola calcio promossa dal Palermo calcio, non ho nulla in contrario. Però non deve fare concorrenza sleale a quelle realtà che agiscono nei quartieri e fanno mille sacrifici per fare promozione sportiva”.