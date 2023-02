Intervenuto in mixed-zone Dario Saric ha parlato in merito alla vittoria di oggi contro la Reggina.

«Sole è un bravissimo ragazzo che in settimana da sempre il meglio di sé, siamo contenti che si sia sbloccato, è un professionista esemplare, non possiamo essere più contenti per lui e anche perché ha portato tre punti importanti. Sono molto contento della mia prestazione, anche perché vedo che in campo stanno riuscendo delle belle giocate e riesco a dare il mio contributo alla squadra che poi porta alla vittoria che è la cosa più importante. Son contento soprattutto perché si vince. Sentir la fiducia del mister e della squadra è la cosa più importante. Io mi sento bene fisicamente, son contento e stanno arrivando anche i risultati. Tifosi? Emozionante. Bisogna ringraziarli tanto, non è scontato, ma la loro presenza e la loro carica ti dà quel qualcosa in più nel momento di stanchezza. Scontro diretto col Genoa? Bisogna sempre rimanere umili e mantenere i piedi per terra e mantenerci unici. Inseguo il gol? Mi farebbe molto piacere, ma al momento sono concentrato sui risultati di squadra. Ora come ora l’importante è vincere».