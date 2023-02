Eugenio Corini è intervenuto in mixed-zone al termine della gara vinta contro la Reggina.

Ecco le parole del tecnico:

«Cosa mi dà più soddisfazione di questa vittoria? Lo spirito, la personalità, la reazione dopo il gol del pareggio quando la partita sembrava indirizzata. Loro sono una squadra importante. Il gol del 2-1 è molto significativo, l’aggressione di Mateju nella metà campo avversaria, la grande palla giocata e il grande gol di Edo Soleri, per il quale voglio spendere una parola, si è costruito questa soddisfazione in questi mesi, anche quando lo metto 5 o 10 minuti dà sempre il meglio di sè. È una risorsa molto importante per noi. Abbraccio con Brunori? È stato molto bello, mi sono anche emozionato. Questo rigore lo abbiamo costruito insieme questa settimana, mi ha chiesto dei consigli e ci abbiamo lavorato su. So quanto pesava quella palla, è stato molto bravo, si è preparato e ha meritato questa soddisfazione. Errore Tutino? Peccato, perché ogni tanto stare anche cinque minuti più sereni sarebbe importante. Non facendo il 3-1 è stata viva fino alla fine. Capita, è lo stile di Gennaro, li calcia sempre in questo modo è stato anche bravo Contini a bloccarla. A -6 dal secondo posto? Il sogno è battere il Genoa e fare una grande prestazione, aver ricreato entusiasmo è qualcosa di molto bello, abbiamo lavorato per meritarcelo. Eravamo in 26mila oggi a spingere la palla. Creando questo clima i giocatori sono anche più liberi di testa e riesci a fare grandi cose. L’obiettivo oggi è quello di battere il Genoa. Mateju? È un ragazzo che conosco bene, ha giocato fuori ruolo, è arrivato a campionato0 iniziato. Ha 7un grande spirito che lo contraddistingue. Oggi ha fatto una grande prestazione»