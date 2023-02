Intervistato da “Sky Sport” Pippo Inzaghi ha parlato nel pre-gara di Palermo-Reggina.

Ecco le sue parole:

«Incredibile venire qua e non avere i nostri 3/4mila tifosi che ci danno una mano, speriamo di afre una grande partita anche di loro, ci manca qualche titolare ma lo spirito non cambia. Abbiamo sempre detto che la fortuna di questa Reggina è stato il gruppo, è stato chi ha giocato meno e si è fatto trovare sempre pronto, i sostituti sono all’altezza dei titolari, vogliamo fare una grande gara per i nostri tifosi che ci mancheranno. Il Palermo era stato costruito dopo di noi ed era una squadra in divenire, adesso ha trovato la sua identità, non perde da otto partite, si è rinforzata con due giocatori importanti come Verre e Tutino e penso che l’ambizione del Palermo sia quella di lottare per tornare in A».