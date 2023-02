Come riportato su “Tpi.it” ieri sera, 4 febbraio 2023, dopo la partita di serie A tra Roma ed Empoli (2-0 per i giallorossi), un gruppo di ultras della Stella Rossa (gemellati con quelli del Napoli) ha teso un vero e proprio agguato a quelli della Roma mentre si allontanavano dallo stadio Olimpico. Secondo quanto riporta La Repubblica, l’obiettivo degli ultrà serbi erano i Fedayn, storico gruppo della Curva Sud.

Cinquanta tifosi slavi, vestiti interamente di nero, avrebbero attaccato i loro obiettivi con aste e bastoni sorprendendo i tifosi giallorossi nei pressi di Piazza Mancini. Ai Fedayn sarebbe stato portato via anche un borsone contenente gli striscioni che ogni domenica vengono esibiti all’interno dello stadio. Quello dei serbi, secondo quanto ricostruito, è stato un agguato studiato e premeditato.

Alcuni video mostrano anche la reazione dei romanisti, che dopo il furto avrebbero provato a recuperare ai ladri la refurtiva. Allo stato attuale non è dato sapere se le forze dell’ordine abbiano identificato i responsabili dell’assalto, ma è verosimile i video che già da qualche ora circolano sul web saranno una prova utile a chiarire quanto accaduto.

Di seguito una clip:

#Delije (#CrvenaZvezda) attacked Roma ultras last night and captured #Fedayn group flags.

Info Delije: 30-40 Delije (Zvezda🇷🇸) attack 50-60 Roma🇮🇹 2-3 times Roma run and come back and in the circle, taken Fedayn and plenty banners. Game over Roma. #ASRoma #ultras pic.twitter.com/5XKkfJxX91

— CULTURE DEALER (@culturedealer1) February 5, 2023