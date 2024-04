Corriere dello Sport: “Palermo c’è Brunori per lo sprint”

L’attaccante italo-brasiliano vuole sbloccarsi per prepararsi al meglio anche per i playoff

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che punta su Brunori per lo sprint finale del campionato.

Matteo Brunori rappresenta un punto di forza fondamentale per il Palermo, soprattutto in questo momento cruciale della stagione. L’attaccante italo-brasiliano, con un contratto che lo lega al club fino al 2027, mostra un’impegno notevole e una chiara intenzione di lasciare un’impronta significativa nel club rosanero. Con 15 gol già all’attivo in questo torneo, Brunori è vicino a superare il proprio record di marcature, e le sue ambizioni personali si allineano perfettamente con gli obiettivi della squadra, che mira a consolidare il suo posto nei playoff e ambisce a un avanzamento in Serie A.

Brunori, tuttavia, si trova di fronte alla necessità di rimbalzare da una performance meno brillante contro il Parma, dove non è riuscito a trovare la rete. La sua capacità di recuperare la forma e l’efficacia sotto porta sarà cruciale per il Palermo nelle partite rimanenti. I suoi obiettivi non sono solo di superare il record personale di gol, ma anche di aiutare la squadra a raggiungere e avere successo nei playoff.

Il prossimo incontro contro la Reggiana rappresenta un’opportunità significativa per Brunori. Affrontare una squadra che fa parte del suo passato potrebbe fornirgli ulteriore motivazione, soprattutto considerando i ricordi positivi legati alla sua tripletta contro di loro nella Coppa Italia. Per Brunori e per il Palermo, il match di sabato è più di una semplice partita di campionato; è un passo verso la realizzazione di obiettivi più grandi, sia individuali che collettivi.

In vista di questo impegno, il capitano rosanero dovrà dimostrare quella lucidità e freddezza che lo hanno reso uno degli attaccanti più temibili della categoria. Se riuscirà a ritrovare il proprio miglior stato di forma, non solo potrebbe guidare il Palermo a una vittoria essenziale, ma anche avvicinarsi al suo sogno di giocare in Serie A con la maglia del Palermo, rafforzando ulteriormente il suo legame con il club e i suoi tifosi.