Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso dalla Reggina contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Palermo sempre in lotta per la A? Se prendi certi giocatori hai ambizioni. Noi siamo terzi, ce la siamo giocati a viso aperto. Il match è stato condizionato da episodi, siamo terzi andiamo avanti rimboccandoci le maniche. Sono tranquillo, certi episodi mi lasciano perplesso. Manca brillantezza? La squadra guardando in numeri è stata brillante. Non mi piacciono le statistiche ma sono arrabbiato per i gol subiti. Lavoreremo sulle lacune. Dopo il pari pensavo di vincerla. visto il primo tempo pensavo di vincerla. Sull’1-0 abbiamo preso qualche contropiede e ci sta. Differenza Palermo dell’andata? Era stato costruito in poco tempo. Palermo chiaramente vorrà andare in Serie A».