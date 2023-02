Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso dalla Reggina contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Sono deluso, abbiamo approcciato bene e quando hai possesso palla vuol dire che hai detto la gara. Abbiamo fatto due errori e dobbiamo svegliarci per non ripeterli più. Sono stufo degli arbitraggi, ci prendiamo le nostre colpe perché abbiamo preso gol da polli. Il rigore su Gagliolo è netto. Non c’è l’espulsione di Majer. A noi non si compensa nulla. Ci sono stati tolti 6-7 punti e chiediamo rispetto. Ci prendiamo le nostre colpe ma sono stufo, il guardalinee non mi ha degnato di una parola. Non accetto certi atteggiamenti».