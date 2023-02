Il calciatore della Reggina Daniele Liotti ha parlato in conferenza stampa in merito alla gara persa contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Dispiace per il risultato. Il gol a freddo ci ha tagliato le gambe ma abbiamo reagito e trovato il pari. È stata una bella partita, ma dispiace per il risultato. C’è stata una palla in profondità e ci stavo credendo visto che mi inserisco ma il difensore avversario è stato bravo a recuperare (Nedelcearu, ndr)».