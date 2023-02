Il tecnico della Reggina Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo.

Ecco un estratto:

«Abbiamo qualche defezione ma non voglio pensare a chi mancherà. Non mi interessa nulla. Questa è una squadra che ha sempre sopperito ad ogni mancanza, ne abbiamo avute poche finora, siamo stati fortunati. Domani ci mancherà qualche titolare ma chi entrerà farà la sua parte. I nuovi, a parte Terranova, hanno bisogno di ambientarsi. Decideremo se schierare Cionek o Terranova perché il primo è rientrato solo ieri pomeriggio dopo un lungo viaggio e giornate particolari, mentre il secondo è arrivato da poco. Dovrò valutare chi schierare. Su Hernani faremo un tentativo, ma non sta benissimo. Ricci e Camporese non hanno recuperato. I nuovi salvo imprevisti tutti convocati».