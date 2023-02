Il tecnico della Reggina Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo.

Ecco un estratto:

«Palermo? L’obiettivo della società è chiaro, lotteranno per andare in A. Quando fai un mercato così e hai un allenatore come Corini, non puoi non puntare in alto. Noi però abbiamo 8 punti in più e dobbiamo continuare a fare bene. Sognare non costa nulla ma dobbiamo divertirci. Andremo a Palermo a fare una grande gara e se ci saranno superiori gli daremo la mano. Io sono sicuro che la squadra vuole fare una grande partita e venderà cara la pelle. Sudtirol? Mi sono arrabbiato perché abbiamo fatto una grande gara e meritavano di pareggiare se non di vincere. Abbiamo preso gol che non sono da noi. L’obiettivo per il girone di ritorno è cercare di vincere le partite che meritiamo di vincere per il gioco. Questo è un errore che si ripete e la squadra deve migliorare sotto questo punto di vista».