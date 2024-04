Palermo-Reggiana, confermata lesione per Sampirisi: salta il match. La nota

E’ apprensione per Mario Sampirisi. Il calciatore della Reggiana, nell’ultimo match del club contro il Cosenza, ha lasciato il terreno di gioco per un’infortunio muscolare. Stamani, il club granata, ha reso noto mediante una nota ufficiale, l’entità e i tempi di recupero per il classe 92′. Salterà dunque il match in programma sabato al “Renzo Barbera” contro i rosanero di mister Mignani.

“AC Reggiana, tramite il Responsabile Sanitario Dr. 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗼, comunica che il calciatore 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗶𝗿𝗶𝘀𝗶, in seguito all’infortunio occorso durante la partita AC Reggiana – Cosenza Calcio, ha riportato una lesione al passaggio mio-tendineo del retto femorale sinistro emersa agli esami d’accertamento eseguiti successivamente. I tempi di recupero sono stimati in circa 8-10 settimane”.