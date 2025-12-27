Corriere dello Sport: “Inzaghi è in emergenza”

Con una vittoria il Palermo metterebbe un sigillo pesantissimo sul proprio girone d’andata, raggiungendo il miglior bottino dell’era City Group. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero arriverebbero a quota 33 punti, superando i 32 conquistati dalla squadra di Corini nella stagione 2023/24, con una partita ancora da recuperare l’11 gennaio a Mantova. Un traguardo storico, ma tutt’altro che scontato.

Il Padova, infatti, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare: in trasferta ha già raccolto quattro successi, comprese le ultime due gare lontano da casa. Un dato che, come evidenzia ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport, impone al Palermo di affrontare la sfida con la massima attenzione, soprattutto alla luce di una situazione difensiva fortemente emergenziale.

Inzaghi è chiamato a ridisegnare il reparto arretrato: quattro assenze contemporanee, tra cui quella pesantissima del capitano Bani, leader e riferimento della linea, costringeranno il tecnico a soluzioni adattate. Secondo quanto riporta Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, il tecnico si è limitato a poche parole alla vigilia, rinviando ogni decisione definitiva alla rifinitura mattutina e senza diramare l’elenco dei convocati.

La speranza è legata al recupero di Pierozzi, che si è allenato con cautela, mentre Bereszynski non ha preso parte alla rifinitura. L’ipotesi più accreditata, come ribadisce il Corriere dello Sport a firma di Paolo Vannini, è lo spostamento di Ceccaroni sul centro-destra, con Peda e Veroli a completare un terzetto difensivo inedito. Una prova di maturità per un Palermo che sogna il record, ma sa di dover stringere i denti.