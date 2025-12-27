Corriere dello Sport: “Palermo, Brunori saluta. Pierini il sostituto?”

Il Palermo si prepara a reinventarsi, sospinto da un “Barbera” che si annuncia gremito e carico di emozioni. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, saranno oltre 30.000 gli spettatori pronti a sostenere una squadra chiamata a trovare nuove soluzioni, a partire dalla corsia destra dove riappare Gyasi, esterno con caratteristiche più offensive rispetto ai profili abituali.

Inzaghi ha già lanciato il suo messaggio alla vigilia: «Facciamo passare alla nostra gente una bella fine d’anno». Un invito che, come sottolinea ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport, trova terreno fertile in un ambiente che non intende mollare neppure contro avversarie capaci di correre e mettere in difficoltà chiunque. Il pienone, però, non è legato solo al campo.

C’è infatti il gemellaggio storico con la tifoseria padovana, con circa 500 sostenitori attesi dal Veneto, ma soprattutto la sensazione diffusa che quella odierna possa essere l’ultima partita di Matteo Brunori con la maglia rosanero. Secondo quanto riferisce Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, l’attaccante ha ormai preso atto, senza polemiche, di essere ai margini delle attuali gerarchie offensive di Inzaghi.

Il pressing della Sampdoria è concreto: Brunori sarebbe disponibile al trasferimento e l’operazione potrebbe chiudersi nei primi giorni del 2026 con un prestito e diritto di riscatto. Il pubblico è dispiaciuto ma consapevole, resta da capire se le dinamiche della gara permetteranno l’ingresso del numero 9 per un saluto doveroso. Un addio dal sapore simbolico, come evidenzia il Corriere dello Sport a firma di Paolo Vannini, perché maturerebbe proprio contro il Padova, la squadra che richiama alla memoria la promozione in Serie B del 2022, conquistata nella finale playoff grazie a un rigore decisivo dello stesso Brunori.

Intanto il Palermo si guarda intorno: per sostituirlo il nome caldo è quello di Nicholas Pierini, 27 anni, ma non è esclusa l’idea di puntare su un fantasista, ridisegnando l’assetto offensivo in vista del futuro.