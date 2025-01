Palermo, Ranocchia: «La classifica non ci soddisfa. Ripartiamo dalla partita col Modena»

Massimiliano Radicini ha intervistato Filippo Ranocchia per Il Giornale di Sicilia, focalizzandosi sulla sua performance nella partita contro il Modena e sul suo ruolo nel rilancio del Palermo verso i play-off. Questo dialogo mette in luce l’impegno e la strategia del centrocampista nel perseguire gli obiettivi stagionali del Palermo sotto la guida dell’allenatore Dionisi. Un’analisi dettagliata del suo ruolo come uno dei principali fornitori di assist della squadra offre una prospettiva sulle sue capacità tecniche e sulla sua mentalità in campo.

Ecco le parole del centrocampista:

Che situazione fotografa l’attuale classifica? «La classifica non ci soddisfa perché volevamo essere in un’altra posizione, ma non è finita qui. Le righe non si tirano a gennaio. Vogliamo migliorarla e ripartiamo dalla partita che abbiamo fatto col Modena».

A fine gara i tifosi hanno intonato un coro che diceva ‘Vi vogliamo così’. Come avete vissuto questo momento delicato anche con il rapporto con la tifoseria? «Quando si perde non è che ci si aspettava di essere applauditi e, ovviamente, neanche noi siamo contenti dentro lo spogliatoio quando le cose vanno male. Quindi ci sta che i tifosi abbiano manifestato la loro delusione, proprio per questo, dopo una vittoria del genere, una carica di questo tipo a noi fa sicuramente molto piacere e ci dà grossi stimoli per la prossima partita. Speriamo di riportare quell’entusiasmo che contraddistingue questa piazza».