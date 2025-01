Palermo, Ranocchia: «Brunori è il nostro capitano. Sirigu? Esempio di umiltà e dedizione»

Massimiliano Radicini ha intervistato Filippo Ranocchia per Il Giornale di Sicilia, focalizzandosi sulla sua performance nella partita contro il Modena e sul suo ruolo nel rilancio del Palermo verso i play-off. Questo dialogo mette in luce l’impegno e la strategia del centrocampista nel perseguire gli obiettivi stagionali del Palermo sotto la guida dell’allenatore Dionisi. Un’analisi dettagliata del suo ruolo come uno dei principali fornitori di assist della squadra offre una prospettiva sulle sue capacità tecniche e sulla sua mentalità in campo.

Ecco le parole del centrocampista:

È tornato al gol Brunori, quanto è importante per l’intera squadra che il capitano abbia ritrovato la rete? «Lui per noi è molto importante come persona di riferimento nello spogliatoio, perché è il nostro capitano, e anche in campo perché è un giocatore che ha fatto vedere quello che può dare alla squadra. Siamo molto contenti che sia tornato al gol».

Un legame particolare si è creato anche con Sirigu… «È una persona fantastica e umile, quest’ultima cosa non è sempre scontata. Salvatore è un grande esempio sia di umiltà che di dedizione. Nonostante sia a fine carriera, lavora al massimo come tutti. Ci trasmette la sua grande esperienza all’interno del gruppo anche nella gestione dei momenti, è una pedina fondamentale dentro lo spogliatoio».