Palermo, Ranocchia: «Il gruppo è sempre stato molto unito. Vogliamo fare di tutto per recuperare»

Massimiliano Radicini ha intervistato Filippo Ranocchia per Il Giornale di Sicilia, focalizzandosi sulla sua performance nella partita contro il Modena e sul suo ruolo nel rilancio del Palermo verso i play-off. Questo dialogo mette in luce l’impegno e la strategia del centrocampista nel perseguire gli obiettivi stagionali del Palermo sotto la guida dell’allenatore Dionisi. Un’analisi dettagliata del suo ruolo come uno dei principali fornitori di assist della squadra offre una prospettiva sulle sue capacità tecniche e sulla sua mentalità in campo.

Ecco le parole del centrocampista:

Lei ha giocato in tutte le posizioni del centrocampo, qual è quella in cui si trova meglio? «Il play e la mezzala sono due ruoli con compiti diversi. Sicuramente il ruolo di mezzala mi permette di essere più vicino alla porta e di conseguenza di essere magari più decisivo con assist o gol, ma sono pronto a fare tutto, anche perché mi trovo molto bene in entrambe le posizioni.”

Al termine della partita con il Modena è sembrato esserci un clima diverso anche tra di voi calciatori… «Il gruppo è sempre stato molto unito, poi nelle difficoltà si è unito ancora di più. Magari all’esterno questo non si vede perché quando i risultati non ci sono ci si concentra magari più su altro. Si cerca sempre magari di trovare un problema. Però, il gruppo c’è sempre stato e secondo me la vittoria aiuta a farlo anche vedere. Di sicuro vogliamo fare di tutto per recuperare una stagione che fino ad ora non ha rispettato le aspettative».