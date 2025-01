Palermo, Ranocchia: «Soriano e Galassi ci hanno dato grande entusiasmo»

Massimiliano Radicini ha intervistato Filippo Ranocchia per Il Giornale di Sicilia, focalizzandosi sulla sua performance nella partita contro il Modena e sul suo ruolo nel rilancio del Palermo verso i play-off. Questo dialogo mette in luce l’impegno e la strategia del centrocampista nel perseguire gli obiettivi stagionali del Palermo sotto la guida dell’allenatore Dionisi. Un’analisi dettagliata del suo ruolo come uno dei principali fornitori di assist della squadra offre una prospettiva sulle sue capacità tecniche e sulla sua mentalità in campo.

Ecco le parole del centrocampista:

Adesso la sfida con la Juve Stabia… «Sarà una gara molto importante per il fatto che ancora non siamo riusciti a trovare la continuità che è quello che ci manca in questo campionato. È il momento giusto per dimostrare di averla. La continuità di prestazioni può farci fare il cambio di passo in questa stagione».

Tra le tante cose accadute nei giorni scorsi c’è stata anche la visita della proprietà con Soriano e Galassi… «Ci hanno motivati, dato grande entusiasmo e una grossa spinta per il resto della stagione e per l’anno nuovo. Il CFG, come tutta la società, ci dimostra sempre grande fiducia e ci stimola sempre a migliorare».