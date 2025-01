Gds: “Palermo verso il Modena. Di Francesco ancora in dubbio”

Palermo al lavoro per la sfida contro la Juve Stabia. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo continua la preparazione con una doppia seduta tra campo e palestra, per arrivare al meglio alla gara di domenica. Una vittoria contro le Vespe sarebbe fondamentale per consolidare la posizione in classifica e proseguire il momento positivo della squadra.

Tra i dubbi ancora da sciogliere c’è quello relativo al portiere: Desplanches è in buone condizioni, ma Sirigu punta a confermare gli ottimi segnali mostrati nella partita contro il Modena.

In mezzo al campo, Alexis Blin potrebbe finalmente rientrare in campo, almeno per qualche minuto, dopo quattro mesi di stop. Il francese è tornato ad allenarsi martedì ed è pronto a contribuire alla causa rosanero. Più complicata, invece, la situazione di Roberto Insigne, per il quale è probabile un nuovo forfait. Per Federico Di Francesco, la decisione sarà presa solo a ridosso della gara.

Il Palermo si prepara così a un match importante, consapevole che ogni punto sarà prezioso per avvicinarsi agli obiettivi stagionali.