Palermo, Ranocchia: «Noi siamo sempre stati con Dionisi. Ce la metteremo tutta fino alla fine»

Massimiliano Radicini ha intervistato Filippo Ranocchia per Il Giornale di Sicilia, focalizzandosi sulla sua performance nella partita contro il Modena e sul suo ruolo nel rilancio del Palermo verso i play-off. Questo dialogo mette in luce l’impegno e la strategia del centrocampista nel perseguire gli obiettivi stagionali del Palermo sotto la guida dell’allenatore Dionisi. Un’analisi dettagliata del suo ruolo come uno dei principali fornitori di assist della squadra offre una prospettiva sulle sue capacità tecniche e sulla sua mentalità in campo.

Ecco le parole del centrocampista:

Dionisi è stato messo in discussione nelle ultime settimane, cosa vi ha detto dopo la partita con il Modena? «A fine partita era molto soddisfatto. Contava solo vincere e l’abbiamo fatto non subendo neppure gol. Noi siamo sempre stati con Dionisi, dobbiamo continuare così».

Vuole lanciare un messaggio ai tifosi? «Ce la stiamo mettendo tutta e ce la metteremo tutta fino alla fine».