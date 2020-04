Quindici macchine in sosta danneggiate in un colpo solo. Incredibile ma vero, è quello che è successo questo pomeriggio in via Lancia di Brolo, a Palermo. Secondo quanto riporta Gds.it, il conducente della Panda che ha travolte le vetture è finito in codice rosso in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi. Rilievi in corso da parte della sezione infortunistica della Polizia municipale.