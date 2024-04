Palermo, qualcosa di diverso inizia a vedersi

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” attraverso un editoriale a firma Luigi Butera si sofferma sul Palermo di Mignani e qualcosa di diverso visto finora.

Qualcosa di diverso inizia a vedersi. Il modulo è stato il primo punto di rottura di Mignani con il passato, la gestione della rosa (tutti nuovamente coinvolti) il secondo. Nonostante non sia arrivata la vittoria, a Cosenza si sono visti progressi da un punto del gioco.

Un gol da quinto a quinto è una primizia in questa stagione. Il Palermo per larghi tratti è stato padrone della partita, il palleggio è stato più gradevole, così come sono piaciuti certi movimenti dei tre mediani. Gomes e Henderson spesso si sono scambiati i ruoli, dividendosi anche i compiti di impostazione.

Di Francesco s’è mosso fra le linee, spostandosi anche sulla fascia sinistra per portare scompiglio nella trequarti calabrese. Tutto questo conferma che le idee di Mignani iniziano a germogliare. La speranza è che si sviluppino più in fretta possibile e prendano forma definitiva nei play-off, quando ogni partita diventerà una finale.