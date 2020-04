L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola che ha parlato a proposito della ripresa della serie D: «Noi siamo per ogni soluzione che possa portare al regolare compimento del campionato». Un pensiero che non lascia spazio a dubbi, quello dell’amministratore delegato Sagramola, disposto anche a prendere in esame la possibilità di prolungare la stagione oltre l’estate: «Ho letto con interesse la proposta di Galliani, quella di far terminare la stagione sull’anno solare per poi tornare alla normalità, se si riterrà di farlo, tra un paio d’anni. Questa ipotesi, al pari di quella di Stirpe del Frosinone che addirittura parlava della possibilità di far finire i campionati a giugno 2021, l’ho letta con particolare interesse. Certo, bisognerebbe trovare un accordo con gli atleti per questi sei mesi, ma credo che con un po’ di buon senso si possa anche fare».