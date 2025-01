Palermo: primi passi per Di Mariano dopo l’intervento

Nella giornata di ieri, martedì 7 gennaio, Francesco Di Mariano si è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del corno anteriore del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il giocatore del Palermo, sul proprio profilo Instagram, ha rassicurato i suoi follower con un post in merito alle sue condizioni, sottolineando come il suo obiettivo è di essere a disposizione per il finale di stagione. Tramite le sue storie, invece, ha postato un video con il quale mostra i suoi primi passi dopo l’intervento chirurgico (perfettamente riuscito), aggiungendo “Si comincia”. Parte, dunque, oggi la riabilitazione dell’esterno rosanero che punta ad un tempestivo recupero.

