Palermo Primavera: sconfitta per 4 a 3 sul campo del Benevento

Al centro sportivo ‘Avellola’ va in scena una partita adrenalinica tra il Benevento e il Palermo Primavera in cui vede trionfare i padroni di casa con il risultato di 4-3. Dopo un primo tempo equilibrato e a reti bianche, nella ripresa si assiste a ben sette gol: Perlingieri e Francescotti firmano il doppio vantaggio gialorosso, a cui segue la risposta rosanero con Sessa. Polverino riporta i suoi in vantaggio di due reti ma i ragazzi di Di Benedetto la pareggiano con Granicelli e Mora. Nel recupero lo stesso Perlingieri firma il 4-3 definitivo consegnando la vittoria al Benevento.

