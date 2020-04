Via Ruggero Settimo è completamente deserta vista l’emergenza Coronavirus e due 20enni e un minorenne hanno pensato bene ieri di scassinare Foot Locker. I tre, secondo quanto riporta “Palermo Today”, hanno preso a pietrate la vetrina del noto negozio, ma sono stati notati da una pattuglia di polizia che passava da lì. I ragazzi si sono dati alla fuga in direzione di Borgo Vecchio, ma alla fine sono stati arrestati e portati in caserma.