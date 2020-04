Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, i dati sono sempre più drammatici. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud” era stato trovato il “paziente 1” in Calabria a Cosenza, si tratta di un uomo del lodigiano ma originario di Cetraro. Ieri l’uomo è deceduto a 67 anni per Covid-19, la cosa strana è che il pensionato era stato dimesso e dato per guarito, però ha continuato a mostrare difficoltà respiratorie. Quindi l’ospedale in via precauzionale ha fatto un ulteriore tampone che a sorpresa è risultato positivo. Purtroppo però, l’uomo è deceduto.