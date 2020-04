Antonio Guterres, segretario generale dell’ONU, ha lanciato un appello globale per proteggere le donne e le ragazze “a casa”, poiché il confinamento causato dalla pandemia di coronavirus aggrava le violenza domestiche e familiari. “La violenza – ha detto – non si limita al campo di battaglia. Sfortunatamente, molte donne e ragazze sono particolarmente a rischio di violenza proprio dove dovrebbero essere protette. Nelle loro case”. Guterres ha aggiunto: “Esorto tutti i governi a prendere misure per prevenire la violenza contro le donne e fornire rimedi per le vittime, come parte del piano d’azione nazionale contro il Covid-19”. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha proposto che vengano istituiti “sistemi di allarme d’emergenza nelle farmacie e nei negozia di alimentari”, tra le poche attività essenziali rimaste aperte in tutti i Paesi durante la pandemia.