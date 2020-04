L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “ennaora.it”, ieri a Enna sono state multate 6 persone per i motivi più svariati. Un uomo aveva falsificato l’autocerficazione, un’altra persona aveva aperto il suo negozio oltre l’orario consentito, inoltre sono state trovate nello stesso esercizio commerciale, 4 persone che consumavano una bibita. Infine è stato trovato un altro uomo fuori la propria abitazione senza un motivo valido.